Robert Pattinson’ın oynayacağı Batman’in kostümü görücüye çıktı

Robert Pattinson'lı yeni Batman filminden, hayranlarının merakını bir süreliğine giderecek kısa bir video yayınlandı. İzleyicinin beğenisine sunulan yeni Batman kostümü, 2021 yılında vizyona girecek film için beklentiyi yükseltti.

DC Comics’in en ünlü kahramanı Batman, yeni serisinde Robert Pattinson tarafından canlandırılacak.

Gece saatlerinde, Twilight serisiyle dünya çapında üne kavuşan Pattinson’ı Batman karakterine yakıştıramayan kitlenin fikrini değiştirecek bir video yayınlandı.

Yönetmen Matt Reeves’in Twitter hesabından yayınladığı videoda, başarılı bir kostüm tasarımıyla karşımıza çıkan yeni Batman, görenlerin beklentisini biraz olsun yükseltmişe benziyor. Sosyal medyada yayınlanan kısa video hakkında yapılan yorumlar da olumlu yönde oldu.

The Batman filminde Robert Pattinson’a Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Jeffrey Wright ve Andy Serkis gibi ünlü isimler eşlik edecek.

Zoe Kravitz Catwoman rolünde oynarken, Colin Farrell ‘Penguen’i, Paul Dano ‘Riddler’ı, Jeffrey Wright ‘James Gordon’ı, Andy Serkis ise ‘Alfred Pennyworth’ü canlandıracak.

Yapılan açıklamaya göre yeni Batman filmi, 25 Haziran 2021’de vizyona girecek.