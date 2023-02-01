Rock efsanesi Ozzy Osbourne’dan üzen haber

Hard rock efsanesi Ozzy Osbourne, Avrupa turnesini iptal ettiğini duyurduğu açıklamada “Bunu fiziksel olarak gerçekleştiremeyeceğimi anladım” ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hard rock efsanesi Ozzy Osbourne, sağlık sorunları nedeniyle Avrupa turnesini iptal etti.

74 yaşındaki İngiliz müzisyen, 4 yıl önce geçirdiği kazada omurgasında meydana gelen çatlak nedeniyle turneye çıkamayacağını açıkladı. Ünlü müzisyen yaptığı yazılı açıklamada,”Uzun zamandır sabırla biletlerinizi elinizde tuttuğunuz için çok teşekkürler ancak turneyi fiziksel olarak gerçekleştiremeyeceğimi anladım” ifadelerini kullandı.

Osbourne, duygusal açıklamasında “Tur günlerimin bu şekilde sonlanacağını hayal etmezdim” dedi.

Metal grubu Black Sabbath’ın eski vokalisti olan ünlü isim, üç ameliyat ve kök hücre tedavilerinin ardından zayıf düştüğünü belirterek hayranlarına ve grubuna teşekkür etti.

“Karanlığın Prensi” ismiyle anılan ünlü müzisyen, 2020'de Parkinson teşhisi aldığını duyurmuştu.