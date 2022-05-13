Rock gruplarını hicveden “sahte” belgeselin devamı geliyor

Ünlü yönetmen Rob Reiner, "sahte" bir müzik grubunu belgesel tadında hicvettiği kült komedi filmi "This is Spinal Tap"ın devamını çekeceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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1984 yılında sinemalarda gösterilen ve hızla klasikleşen komedi filmi “This is Spinal Tap”, Spinal Tap isimli gerçekte olmayan bir müzik grubunun öyküsünü gerçek bir belgeselmiş gibi anlatıyordu.

“Mockumentary” (sahte belgesel) tarzında çekilen film, 75 yaşındaki yönetmen Reiner tarafından “rockumentary” olarak adlandırılmıştı. “Rockumentary” kelimesi, sonradan rock müzik gruplarının belgeselleri için de kullanmaya başlandı.

Tamamen film için oluşturulan Spinal Tap grubu, filmin yakaladığı başarının ardından gerçek hayatta da konserler verip turnelere çıkmasıyla da dikkat çekmişti.

40. YIL DÖNÜMÜNDE GELİYOR

Guardian’ın haberine göre, eski ekibin yer alacağı devam filmi, orijinal yapımın 40. yıl dönümü olan 2024’te vizyona girecek.



Deadline’a konuşan Reiner, “Bir kişinin daha ‘neden bir tane daha yapmıyorsun’ demediği bir gün geçtiğini söyleyemem. Yıllarca ‘hayır’ dedik. Bunu nasıl yapacağımıza dair doğru fikri bulana kadar değildi. Yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. İlkini onurlandırmak ve hikayeyle onu biraz daha ileri götürmek istiyoruz” dedi.

Reiner ayrıca, ilk film gösterime girdiği zaman izleyicilerin kafasının karıştığını da söyledi…

Amerikalı yönetmen, “İlk gösterimde, bunun ne olduğunu bilmiyorlardı. İnsanlar yanıma geldiler ve ‘Kimsenin adını duymadığı ve çok kötü bir grup hakkında neden film yaparsın anlamıyoruz’ dediler. ‘Bu hiciv’ dedim ama insanların konuyu yakalaması biraz zaman aldı. Şimdi ise o bir klasik” diye ekledi.

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