Rock konserinde grup üyeleri birbirine girdi: Yüzüne gitar fırlattı, küfretti

Bir rock müzik konserinde şaşkına çeviren görüntüler, "bu kadarına da pes" dedirtti.

Sozcu.com.tr

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Rock müzik grubu The Brian Jonestown Massacre’ın Avustralya’daki konseri olaylı bitti…

Melbourne’de düzenlenen konserde grup elemanları birbirine girdi. Grubun solisti Anton Newcombe, altıncı şarkıdan sonra gitarist Ryan Van Kriedt’e saldırdı. Gitaristin mikrofonunun kapatılmasını isteyen Newcombe, “Sesini kapatın, sahneden defol git. Parti bitti kaptan” dedi.

Newcombe, “Sen sahneden defolup gidene kadar müzik yok. Gitarımı yere bırak ve ne olduğunu bir düşün. Aslında sana ihtiyacımız yok” dedi.

Van Kriedt tam sahneden inerken öfkeli Newcombe, gitarı Van Kriedt’in suratına fırlattı. Aldığı darbeden sonra ne olduğunu şaşıran adam Newcombe’nin üzerine yürüdü ve sahnede arbede yaşandı.

Diğer grup üyeleri ve korumalar duruma müdahale ederken seyirciler şaşkın bir şekilde kavgayı izledi.

Olaydan sonra Newcombe bir açıklama yaparak, çok yorgun olduğunu ve sesinin iyi çıkmadığını söyledi. Fakat konsere gidenler Avustralya medyasına, “Anton 20 dakika boyunca çok kötü şarkı söyledi ve sadece seyircilere küfrederek tahrik etmeye çalıştı” dedi.

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