Rockçı sahneden seyircilerin üstüne atladı
Almanya'nın ünlü müzik festivallerinden Rock am Ring'de heyecan yaratan bir olay yaşandı... ABD'li müzisyen Jason Butler, metrelerce yüksekten seyircilerin üzerine "sahne dalışı" yaptı.
Almanya'nın Nuerburg kentinde düzenlenen Rock am Ring Müzik Festivali'nde Fever 333 müzik grubunun solisti Jason Butler, sahnedeyken seyircilerin üzerine atladı.
‘Sahne Dalışı' ismi verilen bu hareketi yapan şarkıcı, sahnenin en üstünden seyircilerin üzerine atladı. Dinleyicilerin elleriyle tuttuğu Butler, şarkısını söylemeye devam etti.