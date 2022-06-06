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Rockçı sahneden seyircilerin üstüne atladı

Almanya'nın ünlü müzik festivallerinden Rock am Ring'de heyecan yaratan bir olay yaşandı... ABD'li müzisyen Jason Butler, metrelerce yüksekten seyircilerin üzerine "sahne dalışı" yaptı.

Sozcu.com.tr
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Rockçı sahneden seyircilerin üstüne atladı

Almanya'nın Nuerburg kentinde düzenlenen Rock am Ring Müzik Festivali'nde Fever 333 müzik grubunun solisti Jason Butler, sahnedeyken seyircilerin üzerine atladı.

Butler’ı seyirciler tutarken ünlü şarkıcı performansına devam etti.

‘Sahne Dalışı' ismi verilen bu hareketi yapan şarkıcı, sahnenin en üstünden seyircilerin üzerine atladı. Dinleyicilerin elleriyle tuttuğu Butler, şarkısını söylemeye devam etti.

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