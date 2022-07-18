Roger Waters, Drake ve The Weeknd’i hedef aldı: “Onlardan çok daha önemliyim”

Pink Floyd'un efsanevi üyelerinden Roger Waters, yeni bir röportajda Kanadalı şarkıcılar Drake ve The Weeknd'den çok, çok daha önemli olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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78 yaşındaki müzik efsanesi, The Weeknd’in Toronto konserinin kendi konserinden daha fazla medyada yer almasının ardından genç şarkıcı hakkında konuştu. Roger Waters’ın hedefinde sadece The Weeknd de yoktu.

Roger Waters’ın şovlarından biriyle aynı geceye denk gelen The Weeknd’in stadyum konserleri 8 Temmuz’da başladı. Ancak genç şarkıcının konser haberleri Waters’ınkine göre basında daha fazla yer buldu.

Konuyla ilgili sorulara Pink Floyd yıldızı şu şekilde yanıt verdi:

“The Weeknd’in ne veya kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok çünkü çok fazla müzik dinlemem. İnsanlar bana onun büyük bir oyun olduğunu söylediler. Ona iyi şanslar. Ona karşı hiçbir şeyim yok.”

Basçı ve şarkıcı, başka bir Toronto ikonu olan Drake’e de laf atmayı ihmal etmedi:

“Ve bu arada, The Weeknd’e, Drake’e ya da herhangi birine saygım sonsuz. Milyarlarca akıma sahip olsalar da, herhangi birinin olabileceğinden çok, çok, çok daha önemliyim.”

Waters’ın sözlerinden sonra, pek çok hayran, konuyla ilgili yorum yapmak için sosyal medyaya gitti.

Bir Twitter kullanıcısı, “Roger Waters’ı seviyorum ve Pink Floyd tüm zamanların en sevdiğim gruplarından biri ama bu yaşlı bir adamın söylenmesi gibi” diye yazarken bir diğeri de “Roger Waters’ı seviyorum ve sanırım bazı harika şeyler yaptı, ama bu 50 yıl önceydi” diye yazdı.

Rakamlara göre ise; Drake’in şarkılarından 11’i Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya ulaştı, dört Grammy’si ve aylık ortalama 67 milyon Spotify dinleyicisi var.

The Weeknd, “Blinding Lights” ile Tüm Zamanların bir numaralı Billboard Hot 100 Şarkısı unvanına ve dört Grammy ödülüne sahip, ayrıca her ay Spotify’da ortalama 75 milyon dinleyiciye ulaşıyor.

Roger Waters ise Birleşik Krallık’ta altı bir numaralı albüme ve Pink Floyd ile bir Grammy’e sahip. Solo sanatçı olarak da aylık ortalama 550.000 Spotify dinleyicisi var.

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