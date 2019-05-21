Rojda Demirer tempoyu düşürmüyor

Güzel oyuncu Rojda Demirer, geçtiğimiz günlerde Kartal İstMarina Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Güzel oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte geldiği alışveriş merkezinde mağazalardaki vitrinleri inceleyip alışveriş yaptı. Çarpışma dizisinin bu sezon final yapacağını belirten güzel oyuncu Demirer, AVM çıkışı gazetecilere poz verip ayaküstü sohbet etti. “Bugün havanın güzelliği değerlendirip arkadaşlarımla birlikte vakit geçiriyoruz. Onun dışında dizimizin birkaç bölümü kaldı sonra final yapacağız. Bu yaz da bir sinema filmimiz olacak. Çekimleri içinde hazırlık yapıyoruz. Durmak yok gördüğünüz gibi çalışmaya devam” dedi.

Mütevazi kişiliği ve düzgün fiziği ile göz dolduran Rojda Demirer, daha sonra kendi özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.