Rol aldığı Kurşun dizisi final yapan Engin Altan Düzyatan ekranlara veda ediyor

TV100’deki habere göre Kurşun dizisinin final yapmasının ardından Engin Altan Düzyatan da radikal bir karar aldı. Diriliş Ertuğrul’daki rolü ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Düzyatan, ekranlara bir süre ara verecek.

Engin Altan Düzyatan’ın Burak Özçivit’in başrol aldığı Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde yer almaması şaşkınlık yaratmıştı.

Ünlü isim Kurşun dizisinde ise başrolü Burçin Terzioğlu ile paylaşıyordu. Dizide ayrıca Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu yer alıyordu.