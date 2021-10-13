Rolling Stones, 50 yılın sonunda o şarkıyı çalmayı bırakıyor

Rolling Stones, en popüler rock şarkılarından biri olan Brown Sugar şarkısını artık çalmayacak. 1971'de hit olan şarkı, grubun çalma listesinden şimdilik çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

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1971’den beri çaldıkları Brown Sugar, grubun hit parçalarından biriydi. Ancak son yıllarda aldığı eleştiriler ve popülerliğinin düşmesi grubun artık konser için hazırladıkları çalma listelerinden şarkıyı çıkarmalarına neden oldu.

Keith Richards LA Times ile röportajında artık şarkıyı çalıp çalmadıkları sorulduğunda şu şekilde cevap veriyor: “Bunu anladınız, ha? Bilmiyorum. Bunun köleliğin dehşetiyle ilgili bir şarkı olduğunu anlamadılar mı? Onu gömmeye çalışıyorlar.”

Hit şarkının ilk dizesi, Louisiana’da kölelerin satılıp dövüldüğünü anlatırken köleliğe atıfta bulunuyor.

1136 DEFA CANLI SÖYLEDİLER

Richards gazeteye verdiği demeçte, “1970’ten beri her gece ‘Brown Sugar’ söyledik. Yani bazen, ‘Şimdilik bunu çıkaracağız ve nasıl gittiğine bakacağız’ diye düşünüyoruz” dedi.

Setlist.fm’e göre Rolling Stones, şarkıyı 1,136 kez canlı olarak çaldı. Ve grup en son ‘Brown Sugar’ performansını 2019’da Florida’daki Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleştirdi.

Son yıllarda bazı eleştirmenler tarafından Brown Sugar, kaba ve saldırgan olarak adlandırıldı.

Richards, şarkıya yönelik eleştiriler hakkında, “Şu anda tüm bunlarla çatışmaya girmek istemiyorum. Ama umarım bu bebeği bir yerde görkemiyle diriltebiliriz” dedi.

Çarşamba günü “No Filter” turnesine katılan grup, 2019’dan bu yana ilk konserlerini ve Ağustos ayında 80 yaşında ölen davulcuları Charlie Watts’sız ilk performanslarını sergilediler.

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