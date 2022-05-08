Rolling Stones konserlerine bilet satmakta zorlanıyor

Efsanevi rock müzik grubu Rolling Stones'un, bu yaz İngiltere'de düzenlenecek konserlerine bilet satmakta zorlandığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ünlü İngiliz müzik grubu Rolling Stones, bu yaz Londra’da gerçekleşecek BST Hyde Park konserlerine bilet satışında zorlanıyor. Üstelik dokuz yıl önce aynı etkinlikteki iki konser için koltuklar tam beş dakika içinde tükenmişti.

Daily Mail’in haberine göre, 2013 yılında İngiltere’deki BST Hyde Park Festivali’ndeki konser biletleri, yaklaşık 1700 TL’ye (95 Sterlin) mal olmasına rağmen neredeyse anında satın alındı.

Ancak bu yıl mart ayında satışa çıktıktan iki ay sonra, 25 Haziran ve 3 Temmuz tarihli konserler için yine yaklaşık 1770 TL’den (yaklaşık 96 Sterlin) başlayan binlerce bilet hala satılmadı.

HER ŞEYİN MALİYETİ ARTTI

Hayranlar, satılmayan biletler için artan yaşam maliyetini suçluyor. Grubun hayranı 47 yaşındaki Mike Andrews, “Ben bilet aldım ama arkadaşlarım konsere gitmemeye karar verdiler. Gıda, benzin ve enerji faturalarının yükselen fiyatları ile konserler çok fazla paraya mal oluyor” dedi.

Rolling Stones hayran sitelerinde yapılan başka bir yorum ise “Kesinlikle coşku eksikliği gibi görünüyor. Her şey sessize alınmış görünüyor” şeklinde oldu.

BST Hyde Park Festivali’nde, Rolling Stones dışında Pearl Jam, Duran Duran ve The Eagles’ın biletleri de henüz tükenmedi. Bunlar dışında Adele ve Elton John’un konser biletlerinin tümü satın alındı.

Uzmanlar, etkinliklere ev sahipliği yapmanın yüksek maliyetinin bilet fiyatlarını yüzde 26’ya kadar artırdığını söyledi. Müzik endüstrisinden bir kaynak, “Ekipmanı taşımak ve her şeyin gerçekleşmesini sağlayan jeneratörlere güç sağlamak için yakıt çok önemli ve yakıt maliyetleri tavan yaptı. Bunun bilet fiyatlarına yansıması gerekiyor. Ücretler ve personel maliyetleri de yükseldi ve bu da fiyatları yukarı çekiyor” dedi.

BST Hyde Park konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Ancak organizasyona yakın bir kaynak, 130 bin biletin tamamını “çok yakında” satılmasının beklendiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir Rolling Stones ve Paul McCartney karşı karşıya

İlginizi Çekebilir Rock dünyası kızıştı: 'Rolling Stones vasat bir rock grubu'