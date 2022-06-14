Rolling Stones’un solisti Mick Jagger Covid-19’a yakalanınca konser iptal oldu

Efsanevi müzik grubu Rolling Stones'un solisti Mick Jagger'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz rock müzik grubu Rolling Stones’un 78 yaşındaki ikonik vokalisti Sir Mick Jagger’ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu haber, grubun Amsterdam’daki konserini iptal etmesine sebep oldu.

Daily Mail’in haberine göre, Rolling Stones, haber açıklanmadan önce, Avrupa’da, 10 ülkedeki 14 konserden oluşan Sixty turnesindeydi.

Yapılan açıklamada, ekibin iptalden ötürü çok üzgün olduğu ancak seyircilerin, müzisyenlerin ve turne ekibinin güvenliğinin öncelikli olduğu belirtildi.

Konserin ileri bir tarihe erteleneceği ve iptal edilen gecenin biletlerinin yeni tarih için kaydırılacağı da açıklandı.

Hollanda, yalnızca üçüncü takviye dozuna kadar tam olarak aşılanmış kişilerin, aşı olduklarına dair kanıtları sağlamaları koşuluyla ülkeye girmelerine izin veriyor.