Rolling Stones’un solisti Mick Jagger enerjisiyle hayranlarını coşturdu

Rock müzik grubu Rolling Stones'un solisti Sir Mick Jagger, pazar günü çıktıkları İngiltere konserinde coşkulu anlara imza attı.

Sozcu.com.tr

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78 yaşındaki efsanevi İngiliz müzisyen Mick Jagger, grubu Rolling Stones’la beraber, Londra’da düzenlenen BST Hyde Park Festivali’nde sahne aldı.

Daily Mail’in haberine göre, ikonik grup, devasa sahnede, arkadaşları ve aileleri de dahil olmak üzere hayranlarına konser verirken son derece enerjik ve formda görünüyordu.

Mick Jagger, işlemeli ceketi ve gümüş kemeriyle modaya son derece uygundu. Coşkulu pozları ve dans hareketleriyle hayranlarını da gaza getirdi.



Steve Jordan da, davulcu Charlie Watts’ın ölümünün ardından grupla turneye çıktı.

İkonik grubun, BST Hyde Park Festivali’nde sahne alarak köklerine saygılarını sundukları söyleniyor.

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