Roma dönemine ait 1800 yıllık sunak bulundu

Konya'nın Karatay ilçesindeki Savatra Antik Kenti'nde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı bir sunak bulundu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Konya’nın Karatay ilçesindeki Savatra Antik Kenti’nde 1800 yıllık olduğu tahmin edilen bir sunak bulunduğu belirtildi.

Antik kentteki Roma tiyatrosunda, Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Doç. Dr. İlker Işık başkanlığındaki kazılarda, 1,5 metre derinlikte bulunan sunak, 3 tarafı zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı olarak dikkat çekti.

Doç. Dr. Işık, sunağın MS 2. veya 3. yüzyıla tarihlendirildiğini belirterek, “Sunağın, Roma dönemindeki bir tapınağa ait olduğu düşünülüyor. Üzerindeki kabartmalar, o dönemin dini ve kültürel özelliklerini yansıtıyor” dedi.

Sunak, onarım çalışmalarının ardından Konya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenecek. (DHA)