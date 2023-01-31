Roma Dönemi’ne ait eserler çiftçinin traktöründe bulundu
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde kaçak kazı operasyonu yapan jandarma ekipleri bir traktörün kasasında Roma Dönemi’ne ait eserleri ele geçirdi. Hillerima Antik kenti alanından çıkarıldığı tespit edilen eserlere el konuldu.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Derebağ Köyü'nde bir ihbarı değerlendiren jandarma güçleri kaçak kazı yapıldığı ve Hillerima Antik Kenti'nde eserlerin traktörle taşındığı bilgisi üzerine operasyon yaptı.
Jandarma güçleri S.S. isimli çiftçinin 48 Y… plakalı traktöründe yaptığı aramada çuvalların arasına gizlenmiş Roma Dönemi'ne ait iki parça sütun başlığı ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
S.S. gözaltına alınırken tarihi eserlere el konularak Muğla Müzesi'ne teslim edildi. S.S.'nin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.