Roma eserleri apartmanların altında kaldı

Roma döneminde şehrin su ihtiyacını karşıladığı bilinen tarihi su sarnıcı ile depolanan suların şehre ulaştırılmasını sağlayan kanallar, günümüzde İzmit'te apartmanların arasında kalınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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Roma İmparatorluğu’nun başkenti Nikomedya olduğu zamanlarda yapılan ve günümüze kadar ulaşan İn Bayırı Sarnıcı, İzmit ilçesine bağlı Cedit Mahallesi’nde bulunuyor.

Nikomedya’nın su ihtiyacını karşıladığı bilinen sarnıca Roma döneminde yapılan ikinci en büyük su kemeri ile 22 kilometre uzaklıktaki Paşasuyu’ndan su taşındığı biliniyor.

Çeşitli kaynaklara göre sarnıcın eski Bizans İmparatoru Diocletianus tarafından yapıldığı, bazı kaynaklara göre ise daha da eski bir dönemde yapıldığı rivayet ediliyor.

Ünlü seyyah Charles Texier de 1834 yılında İzmit’e yaptığı ziyarette bu sarnıçtan bahsetti.

ÇARPIK YAPILAŞMANIN ALTINDA KALDI

Varlığını hâlâ sürdürmeye çalışan İn Bayırı Sarnıcı, bakımsızlık ve çarpık yapılaşma tehdidi sebebiyle yok olmaya yüz tuttu.

Suyun sarnıçtan şehre gelmesini sağlayan su kanalları ise sonradan inşa edilen apartmanların altında bulunurken, bu kaynaklardan bazıları yapılan çalışmalar neticesinde gün yüzüne çıktı.

“ÇOK BÜYÜK TARİHİ ESERLER GİZLİ”

Çocukluğundan bu yana sarnıcın bulunduğu mahallede yaşadığını söyleyen 58 yaşındaki Sebati Çakım, “Mahallemizin Nikomedya zamanlarına kadar dayanan geçmişi var. Hatta oturduğum evin altından kraliçe mezarı çıkmıştı. Karşımdaki apartmandan da kral mezarı çıktı. Bunlar şimdi İzmit Müzesi’nde sergileniyor. Bu alanlarda çok büyük tarihi eserler gizli. Buranın da su sarnıcı olduğu biliniyor. Nikomedya diye bahsedilen yerin de araştırmalara göre bizim aşağı mahallemiz olan Çukurbağ Mahallesi olduğu biliniyor. Bu alanın da su sarnıcı olduğu, yukarılardan toplanan suların burada depolandığı bahsediliyor” dedi.

“BİZANS ESERLERİNİN İÇİNDE OYUN OYNARDIK”

Çocukluğunda bu tarihi alanlar içerisinde oyunlar oynadıklarını söyleyen Çakım, “Sarnıç diye tabir edilen Bizans'tan kalma tarihi eserlerin içerisinde oyunlar oynardık. Zamanla burası kontrolden çıktı ve çöplük hale geldi. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun istimlak kararıyla bazı evlerin yıkıldığını biliyoruz. Esas ana gövdenin burası olduğu söylenir fakat sarnıçların bir kısmının da yolun altında kaldığının bahsi geçer. Bir de bunun alt tarafından çıkan bir su kanalının da civardaki evlerin altından geçtiği söz konusu. Ucu da apartmanlardan birinin altına çıktı ve orası camekanla müze haline getirildi” ifadelerini kullandı. (İHA)