Roma’nın yönetmeni Alfonso Cuaron: Ev işçilerinin ücreti ödenmeli

Roma filmi ile 2019 yılında en iyi yönetmen Oscar’ını alan Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron, ev işçilerinin ücretlerinin ödenmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Oscar ödüllü Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron, corona virüsü salgını nedeniyle işsiz kalan ev işçilerinin yaşadığı mağduriyete dikkat çekti. Meksika'da 2 milyon 300 bin ev işçisinin ücretlerini alamadığını biliniyor. Sendikalar, ev işçilerinin işlerinden edildiğini, gelirlerinden mahrum kaldığını açıkladı.

Cuaron, konuyla ilgili “İş verenler olarak bu belirsiz zamanlarda ev işçilerinin ücretlerinin ödenmesi bizim sorumluluğumuz” dedi. Ev işçileri için başlatılan kampanyaya destek olan Cuaron, “Bu kampanya, bizim bakımımızı üstlenenlerin ne kadar önemli olduklarını hatırlamamız, hak ettikleri saygıyı göstermemiz için düzenleniyor” diye konuştu.

Cuaron, Latin Amerikalı bir ev işçisinin hikayesini anlattığı Roma ile 2019 yılında en iyi yönetmen Oscar'ını almıştı. Film, dünya çapında büyük beğeni toplamıştı.