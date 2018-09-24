Romantizmin sesi Garou ilk kez İstanbul’da

Ülkemizde de geniş bir hayran kitlesine sahip; romantik, karizmatik, tutku dolu ve büyüleyici Kanadalı şarkıcı ve oyuncu Garou, kariyerinin 20. yılını kutladığı turnesi "Garou - 20 Years" kapsamında ilk kez İstanbul'da olacak.

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‘Belle’, ‘Gitan’, ‘Sous le vent’ ve ‘Seul’ gibi şarkıların sesi Garou, kariyeri boyunca yayınladığı tüm hit şarkıları, 2 Kasım'da Volkswagen Arena’da seslendirecek.

Notre Dame de Paris müzikalinin yazarı, ünlü şair ve yapımcı Luc Plamondon’un, Montreal’de bir barda elinde gitarıyla şarkı söyleyen Garou’ya rastlaması sanatçının bir anda bütün kariyerini değiştirdi. Kendisini kitlelerle buluşturacak Quasimodo rolünü alan sanatçı, meşhur ‘Belle’ yorumu ile dünya çapında üne kavuştu.

REKOR KIRDI

Garou, Celine Dion ile beraber seslendirdiği ‘Sous le vent’ şarkısını da içeren ilk albümü Seul’ü 2000 yılında yayınladı. Albüm çıktıktan sonra bir tarih yazıldı ve Fransa’da sadece 11 haftada 2 milyon 500 bin satışa ulaşarak rekor kırdı. Garou, Seul ve Gitan gibi hit şarkıların da yer aldığı bu albümle Fransa’nın ve pop müzik sahnesinin gündemine oturdu.

Konserin avantajlı bilet satışları 3 Ekim tarihinde sona erecek.