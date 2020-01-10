ROMEO ve JULIET ya evlenseydi?

Ezop Sahne'nin sürprizli ve müzikli yeni komedi oyunu “Tarla Kuşuydu Juliet” Romeo ve Juliet'i bambaşka bir yorumla sahneye taşıyor. Usta tiyatrocu Engin Alkan'ın yıllar önce Şehir Tiyatroları'nda da yönettiği ve rol aldığı oyun, Ezop Sahne prodüksiyonu ve Engin Alkan rejisiyle yeniden tiyatroseverlerle buluşuyor. Deniz Çakır'ın hem Juliet hem de dadı rolünde; Engin Alkan'ın ise hem Romeo hem de rahip rolünde seyirci karşısına çıkacağı oyunda William Shakespeare rolünü Fatih Al, çiftin kızı Lukretia rolünü ise Mert Şişmanlar üstleniyor.

ACIKLI BİR EVLİLİK

Ephraim Kishon'un kaleme aldığı, Hale Kuntay'ın dilimize kazandırdığı oyunda yüzyıllardır insanları gözyaşlarına boğan Shakespeare'in aşıkları Romeo ve Juliet, bu defa gülünç ama bir o kadar da acıklı bir evlilik öyküsünde buluşuyor. Ölümden son anda dönen Romeo ve Juliet, evlenip bir de çocuk sahibi oldukları beraberliklerinde 30 yılı geride bırakmışlardır. Gündelik hayatta, hiç de alışılageldiği gibi olmayan aşıklar, kimsenin hayal bile edemeyeceği perişan bir hayat sürmektedir. Mezarında ters dönen Shakespeare, birbirlerine dünyayı zindan ettikleri sıradan günlerden birinde, bu kepazeliğe son vermek üzere yanlarına gelir… Deniz Çakır ile Engin Alkan'ın birlikte rol aldığı oyun 15 Ocak saat 20.30'da İstanbul UNIQ Box'ta perdelerini açacak. Oyun, 16 Ocak 20.30'da yine UNIQ Box'ta; 19 Ocak saat 18.00'de ise Kenter Tiyatrosu'nda sahnelenecek.