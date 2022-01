Rooney Mara, Audrey Hepburn’ü canlandıracak

Ünlü oyuncu Rooney Mara'nın, Audrey Hepburn'ün yaşamını konu alan filmde oynayacağı duyuruldu.

“Ejderha Dövmeli Kız” ve “Carol” filmleriyle tanınan Rooney Mara, efsanevi film yıldızı Audrey Hepburn'un biyografik filminde oynayacak.

Film, “Call Me By Your Name” ile ünlenen Luca Guandagnino tarafından yönetilecek.

Apple Stüdyoları için çekilecek filmin senaryosu ise Michael Mitnick'e (The Staggering Girl, The Current War) ait.

Filmin çekim sürecine ilişkin ise henüz bilgi yok.

63 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Filmleri arasında “Breakfast at Tiffany's”, “My Fair Lady”, “Funny Face”, “Sabrina” gibi ünlü klasiklerin yer aldığı Hepburn, “Roman Holiday” filmiyle de Oscar kazanmıştı.

Hubert de Givenchy'e ilham kaynağı olan bir moda ikonu da olan Hepburn, UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak da yıllarca görev yaptı. Audrey Hepburn, 1993'te 63 yaşındayken İsviçre'de hayatını kaybetti.

Joaquin Phoenix ile birlikte olan Rooney Mara ise son olarak Guillermo del Toro'nun yönettiği ve başrollerini Bradley Cooper ve Cate Blanchet ile paylaştığı “Nightmare Alley” filmde oynadı.