Röportaj nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre röportaj mı, ropörtaj mı?

Röportaj nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre röportaj mı, ropörtaj mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘röportaj’dır. Röportaj mı, ropörtaj mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘röportaj'dır.

RÖPORTAJ NE DEMEK:

1- Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı.

2- Radyo ve televizyon habercisinin araştırma ve soruşturma sonucunda hazırlamış olduğu program, mülakat.

RÖPORTAJ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin röportaj mı, ropörtaj mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı röportaj şeklinde olmalıdır.

ropörtaj (Yanlış kullanım)

röportaj (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Okul dergisi için ünlü isimlerle röportajlar yapacak.”