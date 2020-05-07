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Rövanş nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre rövanş mı, revanş mı, rovanş mı?
Rövanş nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre rövanş mı, revanş mı, rovanş mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘rövanş’tır. Rövanş mı, revanş mı, rovanş mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 7 Mayıs 2020 - 11:25

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘rövanş'tır.

RÖVANŞ NE DEMEK: Sporda veya oyunda yenilmiş olanın aynı rakiple oynadığı ikinci oyun.

RÖVANŞ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin rövanş mı, revanş mı, rovanş mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı rövanş şeklinde olmalıdır.

revanş (Yanlış kullanım)
rovanş (Yanlış kullanım)
rövanş (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Seyretmeye doyamadığımız bu mücadelenin rövanşını iple çekiyoruz.”

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