Rövanş nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre rövanş mı, revanş mı, rovanş mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘rövanş'tır.
RÖVANŞ NE DEMEK: Sporda veya oyunda yenilmiş olanın aynı rakiple oynadığı ikinci oyun.
RÖVANŞ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin rövanş mı, revanş mı, rovanş mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı rövanş şeklinde olmalıdır.
revanş (Yanlış kullanım)
rovanş (Yanlış kullanım)
rövanş (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Seyretmeye doyamadığımız bu mücadelenin rövanşını iple çekiyoruz.”