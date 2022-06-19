Rowan Atkinson iptal kültürünü eleştirdi: “Komedinin işi rencide etmektir”

"Mr. Bean" serisiyle tanınan komedi oyuncusu ve yazarı Rowan Atkinson, komedyenlerin de son yıllarda sık sık karşı karşıya kaldığı iptal kültürünü eleştirdi.

Sozcu.com.tr

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67 yaşındaki ünlü aktör Rowan Atkinson, “Komedinin işi rencide etmektir” açıklamasında bulunarak komedyenlerin özgür bir toplumda “kesinlikle her şey” hakkında şaka yapmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, İngiliz oyuncu ve komedyen, komedinin amacının “küfür etme potansiyeline sahip olmak” olduğunu söyledi ve mizahın birini “gülünç” göstermek için yapıldığını savundu.

“HER ŞAKANIN BİR KURBANI VARDIR”

Irish Times’a konuşan Atkinson, insanların komedyenlerin şaka yapmasına izin verilen şeyler hakkında kısıtlamalar koyma konusunda dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.

Kırk yılı aşkın bir süredir komedi alanında çalışan aktör, “Bana göre komedinin işi gücendirmek ya da gücendirme potansiyeline sahip olmak… Komedi bu potansiyelden arındırılamaz, her şakanın bir kurbanı vardır” dedi.

“Düzgün bir özgür toplumda, kesinlikle her şey hakkında şaka yapmanıza izin verilmelidir” diyen Atkinson, sosyal medyanın rolünden de bahsetti. Platformların öfke uyandırmak amacıyla orijinal içeriklerinden şakalar çıkardığını ve teknolojiyi kullanmayı hâlâ öğrendiğimizi söyledi.

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