RTÜK’ten ‘Atatürk’ dizisi soruşturması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney+ isimli kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

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RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan ‘Atatürk’ dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyetinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en önemli toplumsal değer olduğunu kaydeden Şahin, mesajında, basına yansıyan “Ermeni lobisi müdahalesi” iddialarının da titizlikle araştırıldığını belirtti.

ERMENİ LOBİSİ BASKI KURMUŞTU

Geçen yıl 28 Ekim'de lansmanı yapılan ve fragmanı yayınlanan dizi özellikle Ermeni lobisi tarafından büyük tepki çekmiş ve birçok Türkiye karşıtı kurum Disney+ üzerinde baskı kurmaya başlamıştı. 6 bölümlük bir dizi olacağı ve 29 Ekim 2023'te yayınlanacağı duyurulan dizinin bazı ülkelerde yayınlanmayacağı ortaya çıktı.

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