Rubato albümlerini ‘üç’ledi!..

Son albümleri “İKİ” ile büyük beğeni toplayan Rubato, iki yıllık demlenme sürecinin ardından 3. stüdyo albümleri “ÜÇ”ü müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer aldığı; müzik kariyerlerine “Rubato” olarak başarılı bir şekilde devam eden grup üyeleri, yeni albümleriyle de iddialı!..

RUBATO'DAN BOL SÜRPRİZLİ ALBÜM İLE İDDİALI DÖNÜŞ!..

Sezen Aksu'nun 3 şarkısının (El Gibi, Üşüdüm, Şıngırdak Yarim) yer aldığı “ÜÇ”te Rubato; Sıla (Hiç) ve Hüsnü Arkan (Ben Ağlarsam) ile de bu albüm için 2 yeni şarkı hazırladı. Fatma Turgut'un Özer Arkun ile Sezen Aksu'nun “El Gibi” şarkısını seslendirdiği düet ise albümün bir diğer sürprizi.

İLK KLİP ŞARKISI: “ALMA AHIMI”!..

9 şarkıdan oluşan albümün çıkış ve ilk klip şarkısı sözü ve müziği Erdem Ergün'e ait olan ve daha önce kendisinin de seslendirdiği “Alma Ahımı”. Albümün ilk video klibi de Kemal Başbuğ yönetmenliğinde “Alma Ahımı”ya çekildi. Grup üyelerinin ilk kez ayrı ayrı performans sergiledikleri klip; Maltepe'deki eski bir fabrikada 15 saatte tamamlandı.

SEZEN AKSU'DAN “ÜÇ”TE 3 ŞARKI!..

Rubato'nun sahnede de vazgeçilmezlerinden olan Sezen Aksu şarkılarından özenle seçilen “Şıngırdak Yarim”, “Üşüdüm” ve “El Gibi”, “ÜÇ”teki yerlerini aldılar.

SILA VE RUBATO'DAN YENİ ŞARKI: “HİÇ”

Bir çok kez aynı sahneyi paylaşan ve yaptıkları düetlerle büyük beğeni toplayan Rubato ve Sıla'nın yolları bu albüm için beraber hazırladıkları bir şarkıda tekrar kesişti.

Sözleri Sıla Gençoğlu'na müziği Rubato'nun solo vokali, çellist Özer Arkun'a ait olan “Hiç” isimli şarkı, güçlü sözleri ve müziğiyle dinleyicileri hüzünlü bir yolculuğa çıkaracak.

ALBÜMÜN TEK DÜETİ: “EL GİBİ ft. FATMA TURGUT

Geçtiğimiz yaz Harbiye Açıkhava konserinde Rubato'nun sahnede de misafir ettiği Fatma Turgut, bu albümde Özer Arkun ile Sezen Aksu'nun “El Gibi” şarkısını seslendirdi.

FATİH AHISKALI VE HÜSNÜ ARKAN'DAN ORTAK ŞARKI: “BEN AĞLARSAM”

Albümde Fatih Ahıskalı'nın seslendirdiği bir diğer yeni şarkı “Ben Ağlarsam”ın sözleri Hüsnü Arkan, müziği Rubato'nun solo vokallerinden, ud, gitar ve cümbüş üstadı Fatih Ahıskalı'ya ait.

“ÜÇ”te ayrıca sözü ve müziği Ali Atay'a ait olan “Yalan”, sözleri Ömer Faruk Güney'e müziği Namık Nagdaliova'ya ait “Senden Başka”, Kayseri yöresine ait ve Emir Aldemir tarafından derlenen anonim eser “Süpürgesi Yoncadan” da diğer iddialı şarkılar arasında yer alıyor.

Tv programları ve sahne performanlarıyla dinleyicileri büyülemeye devam eden Rubato, yeni şarkıların yanı sıra sevilen şarkıların yeniden yorumlarını sundukları “ÜÇ”te, arabesk tadı yoğun bir müzik ziyafeti sunuyor.

Tüm düzenlemelerde Rubato imzası bulunan albümdeki konuk müzisyenler ise; Alp Türeci (davul), Cengiz Ercümer (perküsyon), Erdem Sökmen (klasik gitar), Erkan Kenç (elektrik gitar – Süpürgesi Yoncadan).

Koma, Marşandiz ve BK stüdyolarında Hasan Umut Önder, Buğra Kunter, Tamer Yılmaz tarafından kaydedilen albümün mixi Hasan Umut Önder, masteringi Çağlar Türkmen tarafından yapıldı.

Kartonet ve imaj fotoğraflarını Yiğit Eken'in çektiği, stylingini Filiz Ahıskalı'nın üstlendiği albümün kartonet tasarımı ise (70×100) Emre Erdem'e ait.