Rumeli Hisarı önümüzdeki yaz ziyarete açılıyor

İstanbul'un fethinin tanığı, Boğaz'ın koruyucusu olan hisarlarda, İBB tarafından başlatılan restorasyon çalışmasında sona yaklaşıldı. Rumeli Hisarı'ndaki çalışmaların önümüzdeki yaz tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ/İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekibinin restorasyon çalışması yürüttüğü Boğaz'ın iki bekçisi Rumeli Hisarı ve Anadolu Hisarı, ‘İstanbul Hisarlar Müzesi' adıyla yakında vatandaşların ziyaretine açılacak.

İlk açılış yaz sonunda İstanbul Boğazı'nın 780 metre genişliği ile en dar noktasında bulunan Anadolu Hisarı'nda gerçekleştirilecek. Rumeli Hisarı’ndaki çalışmaların ise önümüzdeki yaz tamamlanması ve ziyarete açılması planlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Rumeli Hisarı’nda süren restorasyon çalışmaları hakkında tarihi mekanda basın toplantısı düzenledi.

“ORİJİNAL MİMARİ DOKUSUNA EN AZ ŞEKİLDE DOKUNULACAK”

Rumeli Hisarı’nın restorasyonunun, Anadolu Hisarı ile beraber başladığını belirten Polat, “Boğaz’ın iki yakasındaki, fethin en önemli iki yapısını restore etmiş olacağız. Restorasyon bitip, bütün Rumeli Hisarı açığa çıkarıldığı zaman insanlar kentte belki de fethin en önemli izlerinden birisi olan bir yapıya erişmiş olacaklar. Ne yazık ki son yıllarda erişime kapalıydı. Çünkü çok ağır hasarlar görmüştü ve bazı riskler içeriyordu. Biz de göreve geldiğimizde alanın bu ihtiyaçlarını da görerek restorasyona hızlıca başladık. Yapacağımız esas müze binası (hisarın içini göstererek) bunun içinde olacak. Buranın içinde son kata kadar çıkacak kademeli strüktür (taşıyıcı sistem) planlıyoruz. Tabi mimari dokusuna, olabilecek en ufak dokunuşla” şeklinde konuştu.

“ZİYARETÇİLER DUVARLARIN ÜZERİNE ÇIKABİLECEK”

Yapıldığı dönemde askerlerin hisarların üzerinde durdukları yolların, gezi programının bir parçası olmasını istediklerini söyleyen Polat, “Yani insanlar geldiğinde kuleleri gezecek, avluyu gezdikten sonra duvarların üzerine çıkacak ve bütün kule seviyesini gezmiş olacak” dedi.

“22 KONAK YAPILACAKTI, DURDURDUK”

Kendilerinden önceki İBB yönetiminin, hisarın içine yaklaşık 22 tane konak yapmak istediğini ve projenin belirli bir aşamaya geldiğini vurgulayan Polat, yönetime geldiklerinde bu projeyi durdurduklarını dile getirdi.

“İKİ HİSARDA DA KÜLTÜREL ETKİNLİKLER OLACAK”

“Bütün restorasyonun sonunda bizim en çok heyecanlandığımız konu burçların üzerine vatandaşların çıkabilmelerini sağlamak” diyen Polat, “Bugüne kadar İstanbulluların deneyimleyemediği bir şeyden bahsediyoruz. Seneye yaz aylarında burayı artık insanların ziyaretine kavuşturma planımız var. Anadolu Hisarı ise bu yaz açılacak. Anadolu Hisarı’nda da kültürel etkinlikler sürüyor olacak” bilgisini verdi.