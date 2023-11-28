‘Rumuz Goncagül’ Kadıköy Süreyya Operası’nda

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı tarafından kaleme alınan 'Rumuz Goncagül' eserini sahneleyecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

‘Rumuz Goncagül’ oyunu 5-9 Aralık’ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Oyun, 1970’li yılların sonlarında değişen sosyal yapının ve ekonomik hayatın etkisiyle adını, varlığını ve çaresizliğini çözmeye çalışan kadınların sıkışmışlığını çağdaş bir orta oyunu dünyasından anlatıyor.

Dilek Güven, Eylem Yıldız, Şebnem Bilgeer, Efe Erkekli, Duygu Gökhan, Erdoğan Aydemir, Engin Delice, Ahmet Dizdaroğlu, Uğur Keleş, Aydın Orak ve Buğra Kağan Kahraman’ın rol aldığı oyunun müzikleri ise Timur Selçuk imzasını taşıyor.

Eserin konusu özetle şöyle:

“İstanbul’un tarihi semtlerinden birinde, eskimiş bir evde, kızı Gülsün ile yaşayan İnsaf Hanım, kocasından kalma emekli maaşı ile geçinemeyince kendi kiracı olduğu evin bir odasını Sıtkı’ya kiralar. İçine düştüğü geçim sıkıntısı ve toplumsal baskılara, giderek değişip dönüşen kent hayatının zorluğu eklenince İnsaf Hanım, bu sıkışmışlığın içinden kendince bir çıkış yolu bulur ve kızının bir evi, güvencesi, yuvası olması için ‘Goncagül’ rumuzuyla mektup yazarak gazeteye gönderir. İlanın taliplerinden 261 mektup gelince hepsiyle görüşmeye yetişemeyeceğini anlayan İnsaf Hanım, kiracısından yardım ister. Sıtkı, anne ve kızına yardımı kabul eder ve taliplilerle o da görüşür. Sonrasında ise olaylar bir anda içinden çıkılmaz bir hale gelir. Gizlice sevdiği Sıtkı’nın aşkından habersiz olan Gülsün, beklediği sevgiyi ararken eve gelen taliplilerin tek derdinin çıkar olduğunu anlayıp umutsuzluğa düşse de güvendiği sevgiye tutunur. Tam mutlu oldukları sırada ise hepsini büyük bir sürpriz beklemektedir.” (AA)