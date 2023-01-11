Rumuz Goncagül’ün prömiyeri yapıldı

Türk tiyatrosunun usta yazarlarından Oktay Arayıcı'nın kaleme aldığı, Zafer Algöz'ün yönettiği 'Rumuz Goncagül' oyununun prömiyeri Üsküdar Tekel Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

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Çağdaş bir orta oyunu olma özelliği taşıyan ‘Rumuz Goncagülün oyuncu kadrosunda, Dilek Güven, Eylem Yıldız, Efe Erkekli, Duygu Gökhan, Erdoğan Aydemir ve Engin Delice yer alıyor.

Oyun öncesinde açıklamada bulunan usta oyuncu ve yönetmen Zafer Algöz, ‘Rumuz Goncagül’ü ilk defa 1981’de Rutkay Aziz’in Ankara Sanat Tiyatrosu’nda sahnelediğinde izlediğini söyledi.

Algöz, Oktay Arayıcı’nın kaleme aldığı oyunun Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Arayıcı, geleneksel Türk tiyatrosunu orta oyunu tarzıyla kaynaştıran, az ama öz yazan, çok genç yaşta kaybettiğimiz bir yazar. Onun belirgin özelliklerinden biri, ilkokulu Rize’de okumuş ama o zaman Rize’de lise olmadığı için Malatya’ya lise okumaya gitmiş. Trabzon’da lise açılınca tekrar geri gelmiş. Ben de devlet memuru çocuğu olduğum için Kars’ta doğdum, ilkokulu Trabzon’da okudum, ortaokul ve lise Bursa’da, konservatuvarı da Ankara’da okudum. Dolayısıyla o da benim gibi memleketin hem doğusunu hem batısını görmüş, onları harmanlayarak bizim hikayelerimizi çok güzel kaleme almış. Bizim geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerini kullanarak oyunlar yazan Haldun Taner, Turgut Özakman, Bilgesu Erenus, Haşmet Zeybek gibi çok kıymetli yazarlarımız var.”

“YÜZLERCE KEZ PERDE AÇTIĞIMIZI HATIRLIYORUM”

Oyunda, Türk toplumunun farklı katmanlarından insan hikayelerine yer verildiğini ve evlilik sorununun irdelendiğini aktaran Algöz, “Batı toplumunda artık kimse evlenmek istemiyor. İnsanlar sorumluluk almak istemiyor. Buradaki hikayede anlatılan da dönemin şartlarına uygun evlilik hikayesidir. Gazetelere rumuzla evlenme ilanı verilirdi. İnsanlar bir şekilde evlenmenin yollarını arardı. Günümüzde sosyal medya ve evlilik siteleri var. İnsanların birbirine ulaşabilme kolaylığı var” ifadelerini kullandı.

Algöz, Bursa Devlet Tiyatroları’nda Işık Toprak rejisiyle 1986-1987 sezonunda aynı oyunda sahneye çıktığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rahmetli Timur Selçuk’un müzikleriyle oynamıştık. Çok büyük beğeni almıştı. Yüzlerce kez perde açtığımızı hatırlıyorum. Burada da ‘Acaba oyunu modernize etmeye gerek var mı?’ diye de aklımdan geçmedi değil. Bu oyunun kıymetli olmasının nedeni defalarca oynanmak istenmesinden geliyor. Bütün oyuncuların önü açık. Yazar öyle güzel denge kurmuş ki her oyuncunun kendine ait şarkısı ve blok halinde bir sahnesi var.”

AFİŞ TASARIMINI CEM YILMAZ YAPTI

Oyunu hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda birçok yerde sahnelemek istediklerini kaydeden Algöz, afiş tasarımını yapan komedyen Cem Yılmaz’a da teşekkür etti.

Timur Selçuk’un imzası bulunan müziklerde, klarnette Ercan Yalazan, kemanda Ahmet Bekir Bağcı, udda Bayramcan Boy, kanunda Harun Uğur Kaya, ritimde Berat Melemez ve vokalde Şebnem Bilgeer yer aldı.

Oyunun dekor tasarımı Nur Sinem Mete, kostüm tasarımı Burcu Melek Bozan, ışık tasarımı İ.Önder Arık, görsel tasarımı Cihan Kahraman tarafından yapıldı.

Müzikli oyunun konusu kısaca şöyle:

“İstanbul'un tarihi semtlerinden birinde eskimiş bir evde, kızı Gülsün ile yaşayan İnsaf Hanım, kocasından kalma emekli maaşı ile geçinemeyince kendi kiracı olduğu evin bir odasını Sıtkı’ya kiralar. İçine düştüğü geçim sıkıntısı ve toplumsal baskılara bir de giderek değişip dönüşen kent hayatının zorluğu eklenince İnsaf Hanım, bu sıkışmışlığın içinden kendince bir çıkış yolu bulur ve kızının bir evi, bir güvencesi, bir yuvası olması için ‘Goncagül’ rumuzu ile gazeteye mektup yazar. Ancak ilana talip 261 mektup gelince, hepsiyle görüşmeye yetişemeyeceğini anlayan İnsaf Hanım, kiracısından yardım ister. Sıtkı, anne kıza yardımı kabul eder ve talipliler ile o da görüşür. Sonrasında ise olaylar bir anda içinden çıkılmaz bir hale gelir.” (AA)