Rus Avgangardı sanatı sergisi

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Serginin açılışı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Şimdiye kadar, Picasso'dan Monet'ye, Rembrandt'tan Miro'ya, alanında çığır açmış isimlerin müzemiz çatısı altında sanatseverlerle buluşmasına katkı sağladık.

Bugün de yine Sabancı Holding olarak, destekçisi olmaktan gurur duyduğumuz bir başka önemli sergi, “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” kapılarını açıyor. Sanat insanı ve toplumları yakınlaştırır. Bu sergi de bu yakınlaşmanın ve işbirliğinin çok iyi bir örneğini bizlere sunuyor. Bu sergimizde de dünyanın en önemli müzeleri ile işbirliği yapma geleneğimizi sürdürüyoruz” dedi. Rus Avangard sanatını kapsamlı bir seçkiyle ziyaretçileriyle buluşturacak olan sergi, 1 Nisan 2019'a kadar devam edecek.