Rus Büyükelçi Karlov ve Kızıl Ordu Korosu üyeleri fotoğraf sergisiyle anıldı

Ankara'da 2016 yılında uğradığı suikast sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov ve Kızıl Ordu Korosu üyelerinin ölüm yıl dönümünde Ankara Rus Evi'nde 'Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu Üyelerini Anma' isimli fotoğraf sergisi açıldı.

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Polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın 19 Aralık 2016 tarihinde düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov ve Kızıl Ordu Korosu üyelerinin ölümlerinin 5’inci yılı nedeniyle Ankara Rus Evi’nde ‘Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu Üyelerini Anma’ isimli fotoğraf sergisi düzenlendi.

Sergide, Karlov ile uçak kazası sonucu ölen Kızıl Ordu Korosu üyeleri anıldı. Toplam 42 fotoğrafın bulunduğu sergide, Kızıl Ordu Korosu ile Karlov’un fotoğrafları da yer aldı.

“ÇOK GÜZEL BİR SERGİ OLDU”

Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, “Kızıl Ordu Korosu 1989 yılından beri Türkiye’de konser veriyor. Türkiye halkı bu koromuzu çok seviyor. Bu koro, Türkiye ile Rusya arasında dostluk sembolü haline geldi. Maalesef bu koro üyeleri, 5 sene önce bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Onların eski konserlerinde çekilen fotoğraflar burada sergileniyor. Biz bununla çok mutlu olduk. Bu sergi, Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliği ile dostluk açısından çok önemli bir faaliyet. Vefat eden Rusya Büyükelçisi Karlov’u da burada anıyoruz. O da 5 sene önce bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Bence çok güzel bir sergi oldu” dedi.

Öte yandan sergideki fotoğrafları çeken profesyonel fotoğrafçı Mehmet Çallı ise Türk-Rus dostluğunu göstermeye çalıştığını belirterek, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği olarak bu projeyi geliştirdiklerini söyledi. DHA