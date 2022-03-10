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Rus işgaline karşı tarihi heykeli kum torbalarıyla kapladılar

Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken Karadeniz'e kıyısı olan Odessa'da da tarihi yapıları korumak için çalışmalar hız kazandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:45 - 10 Mart 2022 Güncellenme:
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Rus işgaline karşı tarihi heykeli kum torbalarıyla kapladılar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 15’inci gününde çatışmalar devam ederken Karadeniz sahilindeki Odessa’da da olası bir saldırıya karşı hazırlıklar devam ediyor.

Richelieu Heykeli’ni metrelerce kum torbalarıyla koruma altına aldılar.

Bölgede Ukraynalılar Rus işgaline karşı kum torbaları ve demirlerle barikat oluşturmaya devam ederken çekilen bir fotoğraf Odessa halkının sanata ve kültüre verdiği önemi gözler önüne serdi.

Odessa’nın önemli yapılarından biri olan heykel korunma altına alındı.

Uluslararası ajanslardan ZUMA’nın paylaştığı fotoğraflarda Ukraynalılar olası bir bombalamaya karşı kentin sembol yapılarından Richelieu Heykeli’ni kum torbalarıyla koruma altına aldığı görülüyor.

HEYKEL 1828’DE DİKİLDİ

Odessa’nın merkezindeki ünlü Primorsky Bulvarı’nda bulunan bu ünlü heykel Dük Richelieu’yu tasvir ediyor. Turistlerin uğrak noktası olan heykeldeki Richelieu, bir dönem Odessa Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. Heykelin alt kısmında bronz rölyefler yer alırken bunlardan para olanına dokunulduğunda kişinin zenginlik elde edeceğine dair bir efsane de bulunuyordu.

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