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Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Ankara’da sahne aldı

Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ve ünlü sanatçı Haluk Levent Ankara’da sahne aldı.

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Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Ankara’da sahne aldı

135 kişilik Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve ünlü sanatçı Haluk Levent, Ankara'da bulunan Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Ankaralı izleyicilere konser verdi.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği sahne gösterilerinde solist olarak kimseyi almayan Rus Kızılordu Korosu önünde solist olarak sahne alan Levent bir ilki gerçekleştirdi.

Rusça repartuarın yanında sahne şovları ve Cumhuriyet Marşlarından oluşan program Ankaralı seyircilerden büyük ilgi gördü. İHA

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