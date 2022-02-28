Rus saldırılarında ünlü Ukraynalı ressamın 25 eseri yandı

Ukrayna Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde bulunan yerel müze Ivankiv'e yapılan saldırılar sonucunda ünlü Ukraynalı ressam Maria Primachenko'nun 25 eserinin yanarak yok olduğu ifade edildi.

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Dünyaca ünlü Ukraynalı sanatçı Maria Primachenko’nun tablolarının muhafaza edildiği Ivankiv yerel müzesi saldırı sonucu yandı. Müzede Primachenko’nun 25 eseri olduğu ve tabloların akıbetinin henüz bilinmediği ifade edildi.

Ukraynalı halk sanatçısı Maria Primachenko, 12 Ocak 1909’da Kiev bölgesinde, Bolotnya köyünde doğmuş ve 18 Ağustos 1997’de hayatını kaybetmişti. Sanatçının ünlü eserleri arasında 1977’de yaptığı İki Başlı Tavuk eseri ise dünya çapında bilinirliğe sahip.

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