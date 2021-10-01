Rus sanatçıdan ‘altın’ dokunuş

Antalya'da çıkan büyük Manavgat yangınının ardından ormanlardan toplanan tekstil, plastik ve ahşap atıklar, Rus sanatçı Güzel Amirova tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi Venüs heykeline dönüştürüldü.

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Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da çıkan ve 220 saat sonra kontrol altına alınan ‘Türkiye’nin en büyük orman yangını’ sonrası küle dönen alanlarda birçok plastik, cam, ahşap atık ortaya çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince toplanan atıklar, ‘Gelecek Umutla Yeşerecek’ sloganıyla bu yıl 58’incisi düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali’nin sembolü Venüs heykeline dönüştürülmek istendi.

Toplanan atıklar, çalışmaları ile beğeni kazanan Rus sanatçı Güzel Amirova’ya teslim edildi. Daha önce de sahillerden toplanan atıkları heykellere dönüştüren Amirova, bir haftada Venüs heykeli yaptı.

Heykelin baş kısmında Venüs’ten ayrı olarak, yeniden doğuşu anlatan ve plastik şişelerden oluşan simge yer aldı.

Venüs heykeli, festival boyunca film gösterimlerinin yapıldığı alanda sergilenecek.

“HASSASİYET İÇİN BU SLOGANI TERCİH ETTİK”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, “Altın Portakal Film Festivali’nin bu yılki sloganı ‘Gelecek Umutla Yeşerecek’ oldu. Belediye olarak başta Manavgat ve ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan yangınlara dikkat çekmek ve oraların tekrar doğaya kazandırılması adına hassasiyetin gösterilmesi için böyle bir sloganı tercih ettik. Güzel Amirova da bizim Altın Portakal Heykeli’ne bu sloganı esas alarak yeni bir boyut kazandırdı. Manavgat yangınından sonra ormanlık alanlardan topladığımız plastik, tekstil, ağaç atıklarını kendisine teslim ettik. Kendisi de ‘Yeniden Doğuş’ isimli bir Venüs Heykeli’ni ortaya çıkardı” dedi.

Heykelin yarın başlayacak ve bir hafta sürecek festivalin ardından kalıcı olarak sergileneceğini de söyleyen Atasoy “Yanan yerlerdeki yeniden uyanışı, umudu, geleceği temsil etmesi; öte yandan atık olarak gördüğümüz malzemelerin aslında nasıl sanat eserine dönüştüğünün ortaya çıkarılması anlamında önemli bir çalışmadır. Bu bir geri dönüşüm değil; ileri dönüşümdür. 58 Venüs heykeli kentimizin farklı noktalarına yerleştirildi. Bu 59’uncusu olacak ve film gösterimlerinin yapılacağı alanda sergilenecek” diye konuştu.

“BU SENE YANGINLARA ÇOK ÜZÜLDÜK”

Güzel Amirova da çalışması hakkında bilgi verdi:

“Büyükşehir Belediyesi, bana bu heykeli yapıp yapamayacağımı sordu ve bütün materyalleri verdi. Ormandaki temizlikte toplanan plastik atıkları getirdiler. Bu atıklardan, bu heykeli yaptım. Bu çok önemli. Çünkü bu sene çıkan yangınlara çok üzüldük. Sanatçılar olarak ‘ne yapabiliriz’ diyerek düşündük. Bunun için bir şey yapıp insanlara göstermek istedik. Dünyayı sevmek ve önem vermek lazım. Ormanlara da hiçbir şey atmamak lazım. Orayı bizim atıklarımızı temizlemez.” (DHA)

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