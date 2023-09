Russell Brand hakkındaki skandal iddialara bir yenisi daha eklendi… Adım adım takip etmiş

Ünlü isim hakkındaki şoke eden iddiaların sonu gelmiyor. Komedyen ve aktör Russell Brand hakkındaki cinsel saldırı iddialarına bir yenisi daha eklendi. Eski mankeni adım adım takip etmiş...

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Sunday Times, yaptığı kapsamlı ve araştırmacı habercilik ile İngiliz komedyen ve aktör Russell Brand'in yedi yıllık bir süreçte dört kadına tecavüz ve taciz de dahil olmak üzere cinsel saldırılarda bulunduğunu ortaya çıkardı.

Cumartesi günü, The Sunday Times ve Channel 4’ün Dispatches isimli belgeselinde, Brand’in 2006 ile 2013 yılları arasında tecavüz, cinsel saldırı ve duygusal istismar gibi suçları işlediği iddia edildi.

Brand iddiaları reddedip tüm ilişkilerinin rızaya dayalı olduğu konusunda ısrar etse de ünlü ismin itirazlarını boşa çıkaracak yeni kurbanlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

ADIM ADIM TAKİP ETMİŞ

Eski bir model de Russell Brand ile Londra’da bir barda tanıştıktan sonra seks talep ettiğini ve ardından da Brand tarafından takip edildiğini anlattı.

2005 yılında meydana gelen olayda, adı açıklanmayan kadın, Brand’in bir süre kendisini hemen beş adım gerisinde takip ettiğini ve ona “Hadi burada sevişelim” diye bağırdığını iddia etti.

O sırada 20’li yaşlarında olan kadın, Brand ile Londra’daki Primrose Hill’deki bir barda tanıştığını söyledi. Brand’in kendisini sokağa kadar takip ettiğini ve ürkütücü hale geldiğini anlattı:

“Beni avlıyormuş gibi hissettim. Flört edici ya da eğlenceli değildi. ‘Yırtıcı bir hayvan’ demek kesinlikle çok daha yerinde olur. Hedefine tam anlamıyla odaklanmıştı.”

Şu anda 40’lı yaşlarında olan kadın, Channel 4’teki belgeseli izlediğinden beri uyuyamadığını, diğer kadınların Brand’den uzaklaşmak kadar şanslı olmadığını fark ettiğini söyledi.

BERABER ÇALIŞTIĞI KİŞİLER DE ŞİKAYETÇİYMİŞ

Brand ile ilgili tüm iddialar bununla da bitmiyor. Big Brother yapımcısı Endemol’ün personeli , birçok kişinin Brand’in dizi çekimleri sırasındaki yırtıcı davranışından korktuğunu itiraf etti. Hatta üst düzey bir yönetici, “Hepimiz onun yırtıcı biri olduğunu biliyorduk. Birçok karmaşık cinsel duruma karıştığı inkar edilemez” dedi.

Başka bir personel, Brand ile ilgili iddiaların şaşırtıcı olmadığını söyledi. Bir başka yapımcı da Brand’in programdaki biriyle ilişkisi olduğunun bilindiğini hatta çiftin şirket tesislerinde cinsel ilişkiye girerken bile yakalandığını söyledi.

Çalışanların çoğu Brand’in gücünü kötüye kullandığını bilmelerine rağmen bu konuda herhangi bir şekilde harekete geçilmediğini, bu durumun sadece Russell’la çalışmanın bir parçası olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Brand ile çalışan eski meslektaşları da onun davranışlarıyla ilgili korkunç iddialarda bulundu. Hem BBC hem de Channel 4, Brand’in görev yaptığı süre boyunca personele ve izleyicilere yönelik kaba davranışlarda bulunduğu yönündeki ayrı ayrı suçlamalara ilişkin soruşturmalar başlattı.

Gelişmelere rağmen Brand, turnesi için Wembley’deki bir tiyatroda sahneye çıktı. Ancak pazartesi günü turun organizatörleri Windsor, Plymouth ve Wolverhampton’daki turnelerin ertelendiğini doğruladı.

2003 YILINDAKİ CİNSEL SALDIRININ ŞÜPHELİSİ

Metropolitan Polisi ise Russell Brand’e yönelik iddiaların ardından 2003 yılında Soho’da ortaya çıkan bir cinsel saldırı raporunu araştırdığını söyledi. Soho’daki iddia edilen cinsel saldırı, Brand’in 2006 ile 2013 yılları arasında suçlandığı dört cinsel saldırıdan üç yıl önce gerçekleşmiş.

Metropolitan Polisi’nden bir sözcüsü şunları söyledi: “17 Eylül Pazar günü Met, 2003 yılında Londra’nın merkezindeki Soho’da meydana geldiği iddia edilen bir cinsel saldırı raporu aldı. Memurlar kadınla temas halinde ve ona destek sağlayacak. İlk olarak 16 Eylül Cumartesi günü The Sunday Times ile konuştuk ve o zamandan beri The Sunday Times ve Channel 4’e, cinsel bir suçun mağduru olduğuna inanan herkesin bunu nasıl bildireceğinin bilincinde olmasını sağlamak için daha ileri girişimlerde bulunduk. Ne kadar zaman önce olursa olsun, cinsel bir suçun mağduru olabileceğine inanan herkesi bizimle iletişime geçmeye teşvik ediyoruz.”

Ayrıca Brand ile ilgili skandal iddiaların yayınlandığı belgeselde dört kadın yer almış olsa da aslında araştırmalar kapsamında çok daha fazla kadınla görüşüldüğü ancak bir kısmının yapımda yer almak istemediği de belirtildi.

KURBANLAR ARASINDA 16 YAŞINDA BİR ÖĞRENCİ DE VAR

Özellikle de Brand’in, üçlü yapmayı reddettiği için kendisine tecavüz ettiğini iddia eden bir iş kadınının anlattıkları ve cinsel bir ilişki sırasında kendisini boğduğunda 16 yaşında olduğunu söyleyen bir diğer kadının iddiaları, dehşete düşürdü.

The Times’a yıldızın tecavüzüne uğradığını iddia eden iş kadını, “Beni daha fazla incitemez ve umarım başka kimseye de zarar vermez. Öne çıkan tüm kadınlarla gurur duyuyorum. ‘Ben tek kişiyim’ ve ‘Bana kim inanır’ diye düşünmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum.”

Nadia takma adını kullanan kadın, Brand’in Temmuz 2012’de Los Angeles’taki evinde bir arkadaşıyla üçlü seks yapmayı reddetmesi üzerine kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Aynı gün bir tecavüz kriz merkezinde kendisine nasıl davranıldığını anlattı ve Brand’in davranışından dolayı özür dilediği kısa mesajı sakladığını söyledi.

Soruşturmada kimliğini korumak amacıyla Alice olarak anılan bir başka kadın ise Brand’in cinsel saldırısında uğradığında 16 yaşında ve henüz okula giderken yaşadığı dehşeti anlattı.

BBC’YE AİT ARACI KULLANMIŞ

Brand’in, cinsel organını ağzına almaya zorladığını, neredeyse boğulmak üzere olduğunu, komedyenin karnına vurarak kurtulabildiğini anlattı. Ayrıca Alice takma isimli kadının saldırılar sırasında Brand’in BBC’nin arabasını kullandığını iddia etmesi de dikkat çekti.

The Times’a konuşan kadın, şoförün kendisini bir keresinde Brand’in evinden büyükannesinin evine götürdüğünü ve başka bir olayda BBC’ye ait arabanın kullanıldığını söyledi: “Aynı arabaydı… Bunun bir BBC arabası olduğunu biliyordum.”

BBC başlangıçta bir soruşturma başlatmadı ancak artan tepkiler üzerine bir sözcü sorunların incelendiğini açıkladı: “Belgesel ve ilgili raporlar birkaç yıla yayılan ciddi iddialar içeriyor. Russell Brand 2006 ve 2008 yılları arasında BBC radyo programlarında çalıştı ve gündeme gelen sorunları acilen araştırıyoruz.”

Yayıncı dün, en az bir üst düzey yöneticinin komedyene yönelik şikayetlerden haberdar olduğunu ve bir iç soruşturma başlattığını açıkladı.

PLATFORMLARDAN TEPKİ… PROGRAMLAR YAYINDAN KALKTI

The Daily Telegraph’ın haberine göre Channel 4, Brand’in yer aldığı The Great British Bake Off ve Big Brother’s Big Mouth bölümleri de dahil olmak üzere Brand ile bağlantılı tüm programları web sitesinden kaldırdı.

Netflix’e de iddiaların ortaya çıkmasıyla beraber Re:Birth adlı özel komedisini yayın kataloğundan kaldırması yönünde çağrıda bulunuldu.

Ünlü komedyene tepkiler bununla da sınırlı değil. YouTube da Russell Brand’in kanalından elde ettiği gelirleri askıya aldı. Video paylaşım ve sosyal medya sitesi, ortaya atılan ciddi iddiaların ardından Brand’in kanalını YouTube iş ortağı programında askıya aldığını, bunun da videolarıyla artık platformda para kazanılamayacağı anlamına geldiğini söyledi.

YouTube sözcüsü şunları söyledi: “İçerik üretici sorumluluğu politikamızı ihlal ettiği için Russell Brand’in kanalında para kazanma özelliğini askıya aldık. Bir içerik oluşturucunun platform dışı davranışı kullanıcılarımıza, çalışanlarımıza veya ekosistemimize zarar verirse topluluğu korumak için harekete geçeriz.”

Sektör uzmanları, Brand’in muhtemelen video başına 2 bin ila 4 bin pound arasında kazandığını tahmin ediyor; bu da haftada beş video ile yılda 1 milyon pounda yakın bir gelir sağlayabilir.

TACİZLE SUÇLANAN BİR BAŞKA SKANDAL İSİMDEN DESTEK

Ancak tüm iddialara rağmen ünlü komedyene destekler de olmuyor değil. Kendisi de tecavüzle suçlanan sosyal medya yıldızı Andrew Tate Brand’e destek olan isimlerden biri. Ayrıca Ünlü haber sunucusu Kirsty Gallacher da kardeşinin eşi olan Brand’e destek oldu. Ancak Gallacher bu paylaşımını daha sonra sildi.

