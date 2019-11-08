Russell Crowe son haliyle görenleri hayrete düşürdü

Cem Yılmaz ile aralarından su sızmayan, Gladyatör filmiyle ve kaslı vücuduyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Russel Crowe, Sidney Havaalanı’nda görüntülendi. 20 yıl önce kadınların hayranlıkla izlediği ünlü oyuncu, almış başını gitmiş göbeğiyle herkesi şaşkına çevirdi.

Crowe'un Sidney'den Avustralya’nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler eyaletinin kuzeyinde bulunan Nana Glen adlı köydeki çiftliğine gittiği öğrenilen Crowe, asistanı Britney Theriot ile birlikte Sidney Havalimanı’nda sohbet ederken görüldü.

Oscar ödüllü oyuncunun aldığı fazla kilolar da dikkat çekti. Kilo almış olabileceğini kabullenemeyen hayranları, 55 yaşındaki oyuncunun rol aldığı ve psikopat bir karakteri canlandırdığı Unhinged filmindeki rolü için kilolarına kilo kattığını düşünüyor.