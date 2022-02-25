Rusya, Eurovision şarkı yarışmasından men edildi

Avrupa Yayın Birliği (EBU) bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'na hiçbir Rus grubunun katılmayacağını duyurdu.

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Avrupa Yayın Birliği (EBU), bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması’na hiçbir Rus grubunun katılmayacağını açıkladı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) yaptığı açıklamada, “Karar, Ukrayna’daki benzeri görülmemiş krizin ışığında, bu yılki yarışmaya bir Rus katılımının dahil edilmesinin rekabeti itibarsızlaştıracağı endişesini yansıtıyor” ifadesini kullandı.

Finlandiya, Rusya’nın katılmasına izin verilirse yarışmacıları Eurovision 2022 finaline göndermeyeceğini söylerken, Ukrayna da dahil olmak üzere diğer Avrupa kamu yayıncıları Rusya’nın şarkı yarışmasından çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna, İsveç, Danimarka, Hollanda, Litvanya ve Norveç’teki kamu yayıncıları, Avrupa Yayın Birliği’ni Rusya’yı sınır dışı etmeye çağırmıştı.

FİNAL 14 MAYIS’TA GERÇEKLEŞECEK

Dünyanın en büyük televizyon etkinliklerinden biri olan Eurovision finali, 14 Mayıs’ta İtalya’nın Torino kentinde yapılacak.

Rusya ise, 1994 yılından bu yana 23 kez yarışmaya katıldı ve 2008 yılında yarışmayı kazandı.

2016’da Jamala olarak bilinen Ukraynalı Kırım Tatarı Susana Jamaladinova, Sovyet lideri Joseph Stalin’in Ukrayna’daki yüz binlerce insanı sınır dışı etmesini anlatan “1944” isimli şarkıyla Eurovision birincisi olmuştu.