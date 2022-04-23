Rusya işgalinden önce çekmişti, şimdi yayınlandı

İngiliz pop yıldızı Ed Sheeran, Rusya işgalinden günler önce Ukrayna'da çekilen müzik videosunu yayınladı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, son müzik videosunu Rusya’nın ülkeyi işgalinden birkaç gün önce Ukrayna’nın başkenti Kiev’de çektiğini açıkladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ise ikinci ayına yaklaşıyor.

31 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı, resmi YouTube kanalında rapçi Lil Baby’nin yer aldığı “2step” parçasının videosunu yayınladı. Şarkı, Sheeran’ın 2021’de çıkardığı “=” albümünde yer alıyor.



CNN’in haberine göre, şarkı başlamadan önce, ekranda siyah beyaz yazılı bir mesaj beliriyor. Mesajda, Grammy ödüllü yıldız, videoyu “yıkıcı şiddet eylemleri başlamadan” önce Ukrayna’nın başkenti Kiev’de çektiğini açıklıyor.

DESTEĞİNİ GÖSTERDİ

Mesajda, Sheeran’ın “Ülkeyi ilk ziyaretimdi ve kendimi çok iyi karşılanmış hissettim. Ukrayna hem gururlu hem de dirençli bir ülke ve ben de videomu orada çekme şansına sahip olduğum için minnettarım. Ukrayna’nın yanındayım ve videonun YouTube gelirlerinden elde ettiğim telif ücretlerini Ukrayna’nın insani yardım çağrısına bağışlayacağım” dedi.

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