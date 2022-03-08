Rusya-Ukrayna savaşı dizi sektörünü de vurdu: Onay çıkmadı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Rusya'ya yönelik yaptırımlar sertleşirken, savaş dizi sektörünü de vurdu. İngiltere merkezli BBC bir Rus aileyi konu alan McMafia dizisinin yayından kaldırıldığını açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 13’üncü gününde de sürerken, Netflix ve TikTok gibi platformlar Rusya’dan çekildiklerini açıklamıştı.

Rusya-Ukrayna savaşı yalnızca sosyal medya ve film/dizi platformlarını değil, dizi sektörünü de vurdu. İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC’nin, Ukrayna krizi sırasında ‘tehlikeli bir Rus ailesi’ hakkında bir dizinin ‘garip’ duracağına karar vererek, McMafia dizisini yayından kaldırdığı öne sürüldü.

İlk kez 2018 yılında yayımlanan McMafia dizisi, ‘tehlikeli bir Rus ailesi’ni konu alıyordu ve yaklaşık 10 milyon kişi tarafından izleniyordu.

Eleştirmenlerin övgüyle bahsettiği dizinin ikinci sezonunun çekilmeyeceği iddia edildi. Pandemi yüzünden ertelenen dizi çekimlerinin patlak veren Rusya-Ukrayna krizi ile tamamen durdurulduğu belirtildi. Dizinin başrol oyuncusu James Norton’un da bu durumu bildiği öne sürüldü.

‘İKİNCİ SEZON İYİ BİR FİKİR DEĞİLDİ’

Bir TV uzmanı The Sun’a şunları söyledi: “Ancak ana kahramanın, sonunda bir dizi karanlık işin arkasında zafer kazanan tehlikeli bir Rus ailesinden bir gangster olduğu şovun ikinci sezonuna başlamak da iyi bir fikir değildi.” dedi.

İsmi açıklanmayan kişi, “Dizinin katiller ve oligarklarla ilgili olduğu düşünülürse, mevcut iklimde yeniden çekilmesi garip olacaktı.” dedi.

İngiliz Daily Mail gazetesi de BBC’nin basın ofisi ile görüştü. Yapılan açıklamada, dizi çekimlerinin sonlandırılmasının, Netflix’in Rusya’daki hizmetini askıya alma kararı almasından sonra geldiğini söyledi.

Bu haftanın başlarında Netflix, Moskova’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Rusya’daki gelecekteki tüm projeleri ve satın almaları geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Netflix sözcüsü, “Mevcut koşullar göz önüne alındığında, Rusya’daki hizmetimizi askıya almaya karar verdik” demişti.

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