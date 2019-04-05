Rusya’da Atatürk sergisi açıldı

Medyagunlugu’nden Fuad Seferov’un haberine göre; Ulyanovsk kentinde “Dünyayı Değiştiren İnsanlar” başlıklı sergide Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları gösteriliyor. Kentteki Leninski Memorial Devlet Kültür ve Müze Tesisi’nin Genel Sekreteri Anna Barannikova, sergiyi İstanbul’daki Atatürk Müzesi ile ortaklaşa açtıklarını söyledi.



Açılış töreninde tarihçi Valeri Perfilov da, Atatürk’ün Türkiye’de gerçekleştirdiği devrimleri anlatarak, “Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı bize bir insanın ne kadar büyük işler yapabileceğini gösteriyor” dedi.

Rusların yoğun ilgi gösterdiği sergi, 31 Mayıs’a kadar açık kalacak.