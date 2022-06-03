Rusya’da sinemalar gösterecek film bulamadı, 9 yıllık film yeniden popüler oldu

Rusya’da sinemalar yaptırımlar nedeniyle gösterecek film bulamayınca eski Hollywood filmleri yeniden vizyona girdi. 2013 yapımı Para Avcısı (The Wolf of Wall Street), ülkede geçen ayın en çok izlenen filmi oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna işgali nedeniyle Batılı şirketlerin yaptırım uyguladığı Rusya'da sinema salonları gösterecek film bulamayınca eski Hollywood filmleri yeniden popüler oldu.

Business Insider'ın haberine göre, birçok Batılı yapım şirketinin Rusya'ya film satmaması nedeniyle eski filmleri yeniden gösterime girdiği ülkede geçen ay en popüler film 2013 yapımı Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) oldu. Martin Scorsese'nin yönettiği, Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu ve Wall Street'teki yozlaşmayı konu alan film 9 yıl önce vizyona ilk girdiğinde gişede büyük başarı kazanmıştı.

RUS SİNEMA SEKTÖRÜ YAPTIRIMLARDAN KÖTÜ ETKİLENDİ

Rus sinema salonları, bazı eski popüler Hollywood filmleriyle birlikte Çin yapımı aksiyon filmlerini de vizyona soktu. Rusya'nı Ukrayna işgalinin başladığı 24 Şubat'tan beri birçok Batılı yapımın vizyona girmemesi nedeniyle bazı sinema zincirlerinde seyirci sayısı yüzde 80'e kadar düştü.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan bir sinema salonu yöneticisi, “Sonbahara kadar kapanmak zorunda kalmazsak şanslıyız. İnsanlar The Wolf of Wall Street'i beşinci defa izlemek istemez” dedi.

İşgal sonrası Batı'nın yaptırımlarının Rus ekonomisi üzerindeki yıkıcı etkisi, sinema ve eğlence sektörünün tamamını olumsuz etkiliyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, artan enflasyon nedeniyle asgari ücreti ve emeklilik maaşlarını yüzde 10 artırmıştı. Dünya Bankası, nisanda yaptığı açıklamada Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 11,2 küçüleceğini öngördüğünü duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir Rusya'nın en zengin ikinci adam lüks yatını Türkiye'ye kaçırdı