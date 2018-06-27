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Rutkay Aziz ve Taner Barlas adaleti sahneye taşıyor
Rutkay Aziz ve Taner Barlas adaleti sahneye taşıyor
Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın rol aldığı 'Adalet, Sizsiniz' tiyatro oyunu, Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşuyor.
Kültür Sanat 27 Haziran 2018 - 16:18

Ümit Denizer'in kaleme aldığı ve daha sahnelenmeden 2012 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne layık görülen ‘Adalet, Sizsiniz’ oyunu, usta oyuncular Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın muhteşem yorumlarıyla sahneye taşınıyor.

Perdeci Oyuncuları tarafından sahnelenen tek perdelik oyun, tarihteki üç farklı mahkumiyet kararı ve bu kararların yıllar sonra kaldırılması üzerinden adalet kavramını ele alıyor. Oyunda, milattan önce 5. yüzyılda Atina'da, Beş Yüzler Meclisi'nin ölüme mahkûm ettiği düşünür Sokrates, 1633 yılında Roma'da, Engizisyon'un müebbet hapse mahkûm ettiği bilim adamı Galileo ve 1927 yılında Boston'da, adaletin ölüme mahkûm ettiği iki İtalyan göçmen işçi Sacco ile Vanzetti'nin hikayeleri sahneye taşınıyor.

Oyun, 5 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da, Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

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