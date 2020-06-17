Rüzgar Gibi Geçti filmi tarihi bilgilendirmeyle yeniden yayına alındı

George Floyd protestolarının ardından yeniden alevlenen sömürgecilik ve köle tacirliği tartışmalarından sonra ırkçılığa neden olduğu iddialarıyla HBO ekranlarında yayınlanan Rüzgar Gibi Geçti filmi yeniden İnternet platformuna geri dönüyor. Ama bir şartla… Black Cinema House’un direktörü Jacqueline Stewart, film için Amerikan İç Savaşı’nın tarihi içeriğini açıklayacak bir metin kaleme alacak.

Filmin dönüşüyle ilgili HBO’dan yapılan açıklamada da “Rüzgâr Gibi Geçti, zamanının bir ürünü ve ne yazık ki Amerikan toplumunda yaygın olan bazı etnik ve ırksal önyargıları tasvir ediyor. Bu önyargılar o zaman yanlıştı ve şimdi de yanlış” denildi.