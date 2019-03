Rüzgarın Gölgesi okurlarla buluştu

Günümüz İspanyol edebiyatının en ünlü isimlerinden Carlos Ruiz Zafón'u dünya çapında şöhrete kavuşturarak pek çok uluslararası ödülün yolunu açan Rüzgârın Gölgesi, yazarın yetişkin okurlar için yazdığı ilk roman ve aynı zamanda uzun soluklu bir dörtlemenin de başlangıcı. Dörtlemenin ana çatısını oluşturan “Unutulmuş Kitaplar Mezarlığı”, artık kimsenin hatırlamadığı, zamanın içinde kaybolmuş kitapların günün birinde yeni bir okur onları bulana dek beklediği gizemli bir labirent.

Burada her kitabın, her bir cildin bir ruhu var. Onu yazanın, onu okuyan ve onunla yaşayıp hayal kuranların ruhu. Bir kitap her el değiştirdiğinde, biri sayfalarına her göz gezdirdiğinde, kitabın ruhu büyüyor, güçleniyor. Tıpkı Daniel'in seçip kendine ayırdığı kitapta olduğu gibi…