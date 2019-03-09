RX’te DJ Roman Flügel vakti

Alman elektronik müzik sahnesinin büyük isimlerden birisi Roman Flügel. 1990’ların başından bugüne elektronik müziğin içerisinde. Frankfurt'ta Jörn elling Wuttke ile tanışması aradından Alter Ego, Sensorama ve Acid Jesus gibi bir çok başarılı çalışmaya imza attı.

Daft Punk, The Human League, Primal Scream, Pet Shop Boys, Kylie Minogue için yaptığı remix’ler dışında İbiza/Amnesia ve Berlin/Berghain gibi kulüplerde hünerlerini sergiliyor. Çağdaş müzik olarak isimlendirdiği geniş yelpazesinde Acid House gibi ilginç Tekno tatlarını futuristik italo discoyla buluşturuyor ve Alman underground'unda oldukça seviliyor.

Adı 1990’a kadar uzanan Flugel, farklı soundlarıyla Big Burn Nights sunumuyla RX'te dinleyicilerin karşısında olacak.