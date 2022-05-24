Saat Kulesi’nde betona gömülü tarih çıktı

Antalya'da tarihi Kaleiçi'nin ana giriş kapısındaki Saat Kulesi'nin iç kısmında 8 metreyi bulan beton kütlenin kaldırılmasına yönelik kazı çalışmalarında, saate ve çana ait tarihi mekanizmalar bulundu.

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Antalya’nın en önemli sembollerinden, Bizans dönemine ait burçlar üzerine 1900’lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi’nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Müzesi denetiminde şubat ayında restorasyon çalışması başlamıştı. Aralık ayında bitirilmesi planlanan restorasyon kapsamında kazı çalışmaları da yapılan kule içinde, 1960’lı yıllardaki bir müdahalede dolgu yapılan 8 metrelik beton kütle de kaldırılıyor.

Beton kütlenin kazısına başlayan ekipler, 1 metre derinlikte, biri saat düzeneğinin çalışması, diğeri kulenin en üst kısmındaki çanın her saat başı çalmasını sağlayan iki kurşun parça buldu.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, yerden yüksekliği 21 metre olan tarihi Saat Kulesi’nin içindeki beton kütlenin kazılarında ortaya çıkan kurşun malzemelerden her birinin 40 kilo olduğunu söyledi.

Kurşun parçalar ve düzeneğe ait diğer orijinal malzemelerin 8 metrelik beton kütlenin içinden çıkartıldığını anlatan Karabayram, “Kuleye 1960’lı yıllarda yapılan müdahaleler sonucu, bu malzemelerin betonda gömülü kaldığı düşünülüyor. Saat Kulesi’nin orijinal parçası olan ağırlıklar şu an betonarme kütleden arındırılarak Antalya Müzesi’nde koruma altına alındı” dedi.

PARÇALAR TEMİZLENECEK

Bulunan tarihi parça ve malzemelerle ilgili konservasyon ve temizlik işlemleri yapılacağını kaydeden Karabayram, “Sonrasında ise yeniden Saat Kulesi’ndeki saatin çalışabilmesi halinde kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin uzmanların görüşleri değerlendirilecek. Saat Kulesi’nin orijinal parçalarının bulunması, yapımızın geleceği açısından çok büyük önem arz etmektedir” diye konuştu. (DHA)