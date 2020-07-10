Sabahat Akkiraz: ‘Doğa ihale ile talan edilemez’

Usta sanatçı Sabahat Akkiraz, Tarım ve Orman Bakanlığı onayıyla Tunceli'de dağ keçilerini avlatmaya yönelik açılan ihaleyi eleştirerek, "Doğa ihale ile talan edilemez" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 15. Bölge Müdürlüğü, Dersim’de dağ keçilerini avlatmak için ihale açtı. Açılan ihale ile birlikte 17 dağ keçisinin katledilmesi planlanıyor. İhaleye sosyal medyada yoğun tepki gösterildi.

‘CANLILAR KATLEDİLEMEZ’

Tepki gösteren isimlerden birisi de usta sanatçı Sabahat Akkiraz’dı. 24. dönemde CHP milletvekili olarak da görev yapan Akkiraz, Twitter’dan şu tepkiyi gösterdi:

“İnancımız avcılığı yasaklıyor. Doğa bizim evimizdir. Tüm canlılarla birlikte onu paylaşmak zorundayız. Korumak zorundayız. Doğa ihale ile talan edilemez. Canlılar katledilemez. #DagKecilerineDokunma”