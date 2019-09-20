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Sabahat Akkiraz konseri valilik tarafından iptal edildi
Sabahat Akkiraz konseri valilik tarafından iptal edildi
Sanatçı Sabahat Akkiraz'ın 2 gün sonra Ankara'da vermesi planlanan konser Ankara Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. İptal haberini duyan Akkiraz, sitem etti.
Kültür Sanat 20 Eylül 2019 - 13:34

Batıkent Kültür Festivali kapsamında Lâl Gazel, Ahu Sağlam, Metanu ve Sabahat Akkiraz katılımıyla gerçekleşecek konser güvenlik engeline takıldı. Konuyla alakalı sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşım yapan Sabahat Akkiraz, “Pazar günü Ankara Batıkent’te gerçekleştireceğimiz konserimiz Ankara Valiliği tarafından “güvenlik” gerekçesi ile yasaklandı. Başkent’te, ülkemizin göbeğinde bu bahane ile konser yasaklamak çok kırıcı. Suçumuz Türkü söylemek birilerine göre. Kimse türkülerimizi susturamaz” dedi.

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Son güncelleme: 13:39 - 20.09.2019
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