Sabahat Akkiraz konseri valilik tarafından iptal edildi

Batıkent Kültür Festivali kapsamında Lâl Gazel, Ahu Sağlam, Metanu ve Sabahat Akkiraz katılımıyla gerçekleşecek konser güvenlik engeline takıldı. Konuyla alakalı sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşım yapan Sabahat Akkiraz, “Pazar günü Ankara Batıkent’te gerçekleştireceğimiz konserimiz Ankara Valiliği tarafından “güvenlik” gerekçesi ile yasaklandı. Başkent’te, ülkemizin göbeğinde bu bahane ile konser yasaklamak çok kırıcı. Suçumuz Türkü söylemek birilerine göre. Kimse türkülerimizi susturamaz” dedi.

