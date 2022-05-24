Sabahat Akkiraz: Müziği kökten yasaklayın olsun bitsin

Sanatçı Sabahat Akkiraz, üst üste gelen konser yasaklarına ve saat 01.00'den sonra uygulanan müzik kısıtlamasına tepki gösterdi. Akkiraz, "Müziği kökten yasaklayın olsun bitsin" dedi.

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Corona virüsü tedbirleri gerekçe gösterilerek uygulamaya konulan müzik saati kısıtlaması sürerken; şarkıcı Aynur Doğan ve Niyazi Koyuncu’nun konserlerine de AKP’li belediyeler tarafından izin verilmedi.

Söz konusu engellemeye tepkiler sürerken, sanatçı Sabahat Akkiraz da konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Akkiraz, “Konser yasaklamak, müziği saate mahkum etmek yetmez. Müziği kökten yasaklayın olsun bitsin. Buna da yetmez ama evet diyen bulursunuz nasılsa” ifadesini kullandı.

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