Sabahattin Ali 115. doğum gününde anıldı

Türk edebiyatının unutulmaz yazarı Sabahattin Ali doğumunun 115. yıl dönümünde Zeytinburnu’nda, 'Hep Genç Kalacağım: Sabahattin Ali' başlıklı panelde anıldı.

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Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen eserleri çok satanlar listesinde yer almaya devam eden Türk edebiyatının unutulmaz yazarı Sabahattin Ali, doğum gününde Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen bir panelde anıldı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Hep Genç Kalacağım: Sabahattin Ali’ başlıklı panele Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

Doğumunun 115. yıl dönümü olması vesilesiyle düzenlenen panelde Doç. Doktor Bedia Koçakoğlu, Yusuf Turan Günaydın ve Meryem Selva İnce konuşmacı olarak yer alırken, panelin oturum başkanlığını Prof. Dr. Yakup Çelik yaptı.

“SABAHATTİN ALİ ERKEN YAŞTA ÖLDÜRÜLDÜ”

Panelde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Sabahattin Ali erken yaşta öldürülerek dünyadan göçmüş bir romancımız ve aynı zamanda şairimiz. Kültür merkezimizde kendisini anmaktan son derece mutluyuz. Sabahattin Ali’nin kitapları çok satar. Bu memleket için kalıcı hale gelmiş birisi” dedi. (İHA)

