Sabahattin Ali dinletisi sanatseverlerle buluşuyor

İş Sanat'ın gelenekselleşmiş dinletilerinin yeni konuğu Sabahattin Ali hikayeleri oluyor. Atilla Birkiye tarafından hazırlanan, Serdar Yalçın'ın müzik yönetmenliğini üstlendiği ve Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı, Sabahattin Ali'nin hikayelerinin yer aldığı dinleti Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendirilecek.

Türk edebiyatının usta kalemi Sabahattin Ali'nin üç hikayesi “Gece Kapladı Her Yeri” başlığı altında sahnelenecek. Dinletide yazarın çaresizlik, hüzün ve sevgi temalarını işlediği Hanende Melek, bir aşk hikayesi olan Gramofon Avrat ile halk öyküsü Hasan Boğuldu hikayeleri yer alıyor.

SEZON BOYUNCA İNTERNETTEN İZLENEBİLİR

İş Kuleleri salonunda seyircisiz kaydedilen dinletinin ilk gösterimi 19 Nisan saat 20.30'da yapılacak ve sezon boyunca kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalı ve internet sitesinden izlenebilecek.

İş Sanat, çevrimiçi sürdürdüğü 21. sezonunda Türk edebiyatının önemli isimlerini ağırladı. Sait Faik Abasıyanık, Nazım Hikmet, Gülten Akın, Aşık Veysel, Haldun Taner ve Cahit Sıtkı Tarancı'nın eserlerinin sahnelendiği dinletiler bugüne kadar iki milyonu aşkın seyirciye ulaştı. Kaçıran veya tekrar izlemek isteyenler için tüm etkinlikler sezon sonuna kadar kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalı ve internet sitesinde yayında olacak.

(İHA)